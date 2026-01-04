Після реабілітації Дейнеко буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ

Сергій Дейнеко після нетривалої реабілітації буде призначений командиром бойового підрозділу Державної прикордонної служби України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму дописі.

За словами очільника МВС, Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України та водночас не полишає військову службу. Клименко зазначив, що з урахуванням рекомендацій лікарів генерал потребує короткого періоду відновлення після багаторічної служби.

Міністр підкреслив, що цінує як управлінський досвід Сергія Дейнека, здобутий за понад шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові напрацювання. На посаді радника від нього очікують експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі у напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.

Водночас, як повідомив Клименко, Дейнеко ухвалив рішення продовжити військову службу. Після завершення реабілітації він обійме посаду командира бойового підрозділу ДПСУ.

Голова МВС зазначив, що підтримує це рішення та переконаний, що перебування генерала безпосередньо на бойових позиціях зробить його поради більш практичними та такими, що відповідають реаліям війни.