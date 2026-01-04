За добу росіяни завдали 569 ударів по Запорізькій області

За минулу добу російські війська здійснили 569 обстрілів по 25 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців, 3 січня армія рф застосувала по мирних містах і селах регіону 309 безпілотників, переважно FPV, 238 разів вдарила з артилерії, 13 разів – з авіації та ще дев’ять атак здійснила із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

569 ворожих обстрілів по 25 населених пунктах Запорізької області за добу: поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів рф / Фото Нацполіція

Під обстрілами перебували Запоріжжя, Комишуваха, Кушугум, Нижня Хортиця, Веселянка Запорізького району, Степногірськ, Приморське та Степове Василівського району, а також Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівка, Варварівка, Святопетрівка, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Староукраїнка, Новоданилівка, Щербаки, Преображенка, Новоандріївка, Чарівне, Дорожнянка, Зелене та Добропілля Пологівського району.

Крім того, протягом доби поліцейські евакуювали з прифронтових територій вісьмох мирних жителів. Із Веселянки вивезли трьох жінок та чоловіка, з Григорівки – двох жінок, а з Воздвижівки – двох чоловіків і жінку.

У поліції закликають громадян не зволікати з евакуацією з прифронтових населених пунктів, бути уважними та не відвідувати потенційно небезпечні зони. Про всі підозрілі предмети та знахідки правоохоронці просять негайно повідомляти за номерами 101 та 102.