Процес бронювання в “Дії” відновлений – Федоров

В “Дії” знову доступна послуга бронювання працівників після нещодавньої кібератаки з боку Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Послугу на порталі відновлено, тому ви вже можете бронювати співробітників. Все працює швидко та технологічно”, – зазначив він.

Процес бронювання залишається незмінним:

Зареєструйтеся та авторизуйтесь в електронному кабінеті на порталі “Дія”; Виберіть у розділі “Послуги” опцію “Бронювання працівників”; Перевірте дані компанії; Заповніть інформацію про працівників, яких потрібно забронювати; Підпишіть документи, і все готово; Результат заявки надійде протягом 72 годин у ваш електронний кабінет, а також в застосунок “Резерв+” працівника, якого бронює компанія.

Міністр економіки Юлія Свириденко додала, що наразі триває робота над відновленням можливості бронювання для філій компаній та кінцевих бенефіціарів.