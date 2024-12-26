Процес бронювання в “Дії” відновлений – Федоров

В “Дії” знову доступна послуга бронювання працівників після нещодавньої кібератаки з боку Росії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Послугу на порталі відновлено, тому ви вже можете бронювати співробітників. Все працює швидко та технологічно”, – зазначив він.
Процес бронювання залишається незмінним:
- Зареєструйтеся та авторизуйтесь в електронному кабінеті на порталі “Дія”;
- Виберіть у розділі “Послуги” опцію “Бронювання працівників”;
- Перевірте дані компанії;
- Заповніть інформацію про працівників, яких потрібно забронювати;
- Підпишіть документи, і все готово;
- Результат заявки надійде протягом 72 годин у ваш електронний кабінет, а також в застосунок “Резерв+” працівника, якого бронює компанія.
Міністр економіки Юлія Свириденко додала, що наразі триває робота над відновленням можливості бронювання для філій компаній та кінцевих бенефіціарів.