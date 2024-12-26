Суспільство

Процес бронювання в “Дії” відновлений – Федоров
26 Грудня 2024 19:40
читать на русском →
дія, федоров
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В “Дії” знову доступна послуга бронювання працівників після нещодавньої кібератаки з боку Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Послугу на порталі відновлено, тому ви вже можете бронювати співробітників. Все працює швидко та технологічно”, – зазначив він.

Процес бронювання залишається незмінним:

  1. Зареєструйтеся та авторизуйтесь в електронному кабінеті на порталі “Дія”;
  2. Виберіть у розділі “Послуги” опцію “Бронювання працівників”;
  3. Перевірте дані компанії;
  4. Заповніть інформацію про працівників, яких потрібно забронювати;
  5. Підпишіть документи, і все готово;
  6. Результат заявки надійде протягом 72 годин у ваш електронний кабінет, а також в застосунок “Резерв+” працівника, якого бронює компанія.

Міністр економіки Юлія Свириденко додала, що наразі триває робота над відновленням можливості бронювання для філій компаній та кінцевих бенефіціарів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Грудня 2024 21:35

Авіакатастрофа у Казахстані: літак збила російська система ППО “Панцир-С”
26 Грудня 2024 20:41

Зеленський обговорив питання повернення українських біженців
26 Грудня 2024 19:40

Процес бронювання в “Дії” відновлений – Федоров
26 Грудня 2024 18:49

Мобілізація чоловіків з інвалідністю з 1 січня: у МОЗ спростували заяву
26 Грудня 2024 18:34

Черговий суддя Львова отримав підозру у корупції
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки