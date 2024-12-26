ССО показали другу частину “Записок рядового Джонга” – бійця КНДР, ліквідованого на Курщині

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ опублікували другу частину розшифрованих записів із захопленого нотатника солдата КНДР, ліквідованого в Курській області Росії.

За даними ССО, знищений військовослужбовець, рядовий Гьонг Хонг Джонг, належав до підрозділу спецпризначення. У його нотатках розписано тактики зі збиття безпілотних літальних апаратів та укриття від української артилерії.

Особливу увагу привертає те, що згадані тактики включають використання живих приманок. Бійці ССО припускають, що це може бути або автентичною розробкою північнокорейських інструкторів, або результатом навчань у російських підрозділах.

Окрім тексту, записи супроводжуються ілюстраціями, виконаними самим військовослужбовцем.

Сторінка з нотатника ліквідованого бійця КНДР / Фото: Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Розшифровка запису з трофейного нотатника