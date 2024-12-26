Суспільство

ССО показали другу частину “Записок рядового Джонга” – бійця КНДР, ліквідованого на Курщині
26 Грудня 2024 09:22
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Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ опублікували другу частину розшифрованих записів із захопленого нотатника солдата КНДР, ліквідованого в Курській області Росії.

За даними ССО, знищений військовослужбовець, рядовий Гьонг Хонг Джонг, належав до підрозділу спецпризначення. У його нотатках розписано тактики зі збиття безпілотних літальних апаратів та укриття від української артилерії.

Особливу увагу привертає те, що згадані тактики включають використання живих приманок. Бійці ССО припускають, що це може бути або автентичною розробкою північнокорейських інструкторів, або результатом навчань у російських підрозділах.

Окрім тексту, записи супроводжуються ілюстраціями, виконаними самим військовослужбовцем.

Сторінка з нотатника ліквідованого бійця КНДР / Фото: Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Розшифровка запису з трофейного нотатника

Як ліквідувати дрон

Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, – 10-12 метрів.

Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує (дрон).

Як уникнути зони обстрілу артилерії

У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу.

Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу.


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