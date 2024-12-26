Кримінал

Махінації з інвалідністю: прокурори і посадовці МСЕК отримали підозри
26 Грудня 2024 14:15
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корупція, прокуратура
Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру / Фото: Офіс генпрокурора

Керівнику та заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях України повідомили про підозру через незаконне отримання статусів осіб з інвалідністю II групи. Один із підозрюваних заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, інший – понад 400 тис. грн. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовці медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності. Відповідні акти були направлені до Пенсійного фонду, що дозволило виплачувати пенсії.

Прокурорам висунули підозри за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України). Членів МСЕК, які сприяли злочинній схемі, підозрюють у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення підозрюваних від посад.

Водночас, як розповіли в ОГП, триває перевірка діяльності системи медико-соціальної експертизи. Унаслідок перевірок п’ятьох прокурорів звільнили з органів прокуратури, а ще сімох позбавили адміністративних посад.


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