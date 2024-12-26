Кримінал

Підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину
26 Грудня 2024 09:43
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Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко під час судового засідання / Фото: Нацполіція

Підозрюваному у справі про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину – тепер йому інкримінують умисне вбивство.

Згідно з новою кваліфікацією, Зінченкові загрожує довічне ув’язнення. Обвинувальний акт вже передано до суду, повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, 19 липня 2024 року Зінченко підстеріг Ірину Фаріон біля її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він вистрілив у голову жінці та втік із місця злочину. Поранену доставили до лікарні, де вона померла.  

Слідчі з’ясували, що підозрюваний з 2022 року був учасником інтернет-спільнот, які пропагують насильство, національну та релігійну ненависть. У 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.  

Мотивом злочину стала особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію у захисті української мови та культури. Зінченко вважав, що її діяльність “розколювала народну єдність”.  


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