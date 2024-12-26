Україна створила список “рупорів кремля”: туди увійшли Галустян, Тіматі і Дугін

Україна створила новий розділ “Рупори кремля” на порталі War & Sanctions, де вже опубліковано список із 55 російських пропагандистів та медіаменеджерів.

У переліку опинилися такі одіозні особистості, як Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян, Ольга Скабєєва та Олександр Дугін. Також у списку зазначені діячі культури, зокрема Микола Басков, Тимур Юнусов (Тіматі), Яна Рудковська, Лариса Доліна, Олег Газманов і Михайло Галустян.

За даними ГУР, російська пропаганда є невід’ємною частиною військової доктрини Кремля, яка поширює ненависть до України та використовує дегуманізацію як інструмент.

“В бюджет на 2025 рік росія заклала $1,42 млрд на фінансування пропаганди. Ще близько пів мільярда доларів на рік росія витрачає на створення пропаганди не пов’язаними з державою структурами”, — зазначили в ГУР.