Суспільство

Україна створила список “рупорів кремля”: туди увійшли Галустян, Тіматі і Дугін
26 Грудня 2024 12:24
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гур, пропаганда, росія
Михайло Галустян / Фото: ТАСС

Україна створила новий розділ “Рупори кремля” на порталі War & Sanctions, де вже опубліковано список із 55 російських пропагандистів та медіаменеджерів.

У переліку опинилися такі одіозні особистості, як Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян, Ольга Скабєєва та Олександр Дугін. Також у списку зазначені діячі культури, зокрема Микола Басков, Тимур Юнусов (Тіматі), Яна Рудковська, Лариса Доліна, Олег Газманов і Михайло Галустян.

За даними ГУР, російська пропаганда є невід’ємною частиною військової доктрини Кремля, яка поширює ненависть до України та використовує дегуманізацію як інструмент.

“В бюджет на 2025 рік росія заклала $1,42 млрд на фінансування пропаганди. Ще близько пів мільярда доларів на рік росія витрачає на створення пропаганди не пов’язаними з державою структурами”, — зазначили в ГУР.


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