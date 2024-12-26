Помічниця судді з Дніпра “зливала” криміналітету інформацію про заплановані обшуки

Державне бюро розслідувань викрило помічницю судді Дніпровського апеляційного суду, яка передавала конфіденційну інформацію представникам кримінальних кіл.

За даними слідства, держслужбовиця підтримувала зв’язки з особами, пов’язаними з кримінальним світом, і регулярно “зливала” їм дані із Єдиного державного реєстру судових рішень. Зокрема, вона інформувала кріміналітет про заплановані обшуки або слідчі дії.

Схема працювала так: через месенджери вона отримувала прізвища осіб, які цікавили її знайомих, після чого перевіряла запити в судовому реєстрі. За домовленістю, вона мала моніторити дані щонайменше двічі на тиждень. Слідчі задокументували декілька епізодів передавання закритої інформації.

Після виявлення порушень помічницю судді звільнили. Їй висунули звинувачення у несанкціонованому копіюванні даних із автоматизованих систем за попередньою змовою та вчиненні цього злочину неодноразово (ч. 3 ст. 362 КК України). Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 6 років позбавлення волі.