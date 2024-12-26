Кримінал

На Харківщині посадовець міськради намагався присвоїти 5 млн гривень програми “єВідновлення”
26 Грудня 2024 13:01
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корупція, сбу
Слідчі дії СБУ і Нацполіції у справі з розкрадання коштів "єВідновлення" / Фото: СБУ

СБУ спільно з Нацполіцією заблокували корупційну схему, яку організував заступник начальника однієї з міських рад Харківської області. Посадовець намагався незаконно заволодіти коштами, виділеними територіальній громаді для відбудови житла, пошкодженого через російську агресію.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, чиновник очолював комісію, яка займалася розглядом питань щодо компенсації за зруйновані об’єкти. Зловмисник разом зі спільниками створював фіктивні документи про пошкодження житлових будинків та укладав незаконні угоди в межах державної програми “єВідновлення”.

До схеми були залучені його близька родичка та ще двоє осіб. Один із спільників складав неправдиві експертні звіти, у яких значно завищував обсяги пошкоджень. За попередніми даними, державі могло бути завдано збитків на суму близько 5 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші та документи, що підтверджують незаконну діяльність. Усім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності усіх причетних.


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