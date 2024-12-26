На Торецькому напрямку ЗСУ взяли у полон найманця з Єгипту (відео)

На одній з найгарячіших ділянок фронту, на Торецькому напрямку, бійці ЗСУ відзначають спробу окупантів збільшити чисельність штурмових груп. Результат – збільшення кількості вбитих, поранених та полонених з боку РФ.

Відео відбиття однієї з атак опублікували військові 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

“Щоденні штурми окупантів на Торецькому напрямку дедалі більше нагадують бої з “вагнерівцями”. Не зумівши прорватися до нас малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 осіб. Але єдине, що від цього змінилось – кількість втрат”, – зазначають військові.

Під час відбиття одного з ворожих штурмів група окупантів під прикриттям туману пробралася до позицій 28 ОМБр. Загарбників було знищено, одного взяли у полон.

“Лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон. Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцями довелось пояснювати все жестами”, – йдеться в повідомленні.