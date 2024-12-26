У Харкові та області не вимикатимуть світло, поки не відновлять опалення, – Синєгубов

У Харкові та області не будуть відключати електроенергію для побутових споживачів, поки не відновлять опалення та постачання гарячої води.

Про це журналістам повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає “Суспільне”.

25 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль і профільні міністерства, ухвалили рішення про скасування лімітів на використання електроенергії для регіону. Як зазначив Синєгубов, це є принциповою позицією уряду, спрямованою на підтримку мешканців Харкова.

Однак він наголосив, що можливість аварійних чи планових відключень залишається, тому споживачів закликають до помірного використання електроенергії. Особливо це стосується обігрівальних приладів, адже електромережі не розраховані на надмірне навантаження.

Попри відносно теплу погоду, влада прагне уникнути додаткових ускладнень для жителів, особливо тих, хто використовує електрообігрівачі через відсутність тепла в домівках.

Зранку 25 грудня росіяни запустили по Харкову 13 ракет – серед них були ракети С-300, С-400, “Іскандер”, одна Х-59. Ціллю була енергетика.