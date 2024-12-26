Кримінал

Бізнесмен з Кривого Рогу відправив ЗСУ 20 тисяч неякісних спальників: що йому загрожує
26 Грудня 2024 11:22
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дбр, зсу
Директору підприємства, яке відправило військовим неякісне спорядження, повідомлено про підозру / Фото: ДБР

Директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості, повідомлено про підозру. Бізнесмену інкримінують шахрайство, йому загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Партія спальних мішків для військових коштувала 30 млн гривень, проте експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати спорядження за призначенням.

“Склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря”, – розповіли в ДБР.

Неякісні спальні мішки для військових / Фото: ДБР

Що загрожує директору підприємства

Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Військовою частиною було заявлено позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн гривень та заміни спальних мішків на якісні, який задоволено в повному обсязі.

Слідство триває: правоохоронці з’ясовують можливість причетності до злочину посадовців військової частини.


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