Техно

Міноборони через технічний збій перенесло онлайн-голосування за членів Громадської антикорради
26 Грудня 2024 13:25
читать на русском →

Міністерство оборони України заявило про технічні збої і перенесло онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради.

“Шановні громадяни України! Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів”, – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Там також зазначили, що для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони ухвалило рішення:

  • Анулювати результати сьогоднішнього голосування.
  • Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.
  • Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за посиланням.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Грудня 2024 11:16

Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є поранені
26 Грудня 2024 09:43

Підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину
26 Грудня 2024 09:22

ССО показали другу частину “Записок рядового Джонга” – бійця КНДР, ліквідованого на Курщині
26 Грудня 2024 08:49

Уночі понад 30 дронів атакували Україну: деталі від ПС
26 Грудня 2024 08:09

Дірки у фюзеляжі вказують, що азербайджанський літак збили росіяни, – The Times
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки