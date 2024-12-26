Міноборони через технічний збій перенесло онлайн-голосування за членів Громадської антикорради

Міністерство оборони України заявило про технічні збої і перенесло онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради.

“Шановні громадяни України! Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів”, – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Там також зазначили, що для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони ухвалило рішення: