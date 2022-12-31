Війна Росії проти України не закінчиться упродовж наступного року, – FT

У 2023 році не буде створено умов, необхідних для припинення війни Росії проти України.

Про це пише Financial Times у статті, присвяченій прогнозам на 2023 рік.

Видання дійшло висновку, що війна не закінчиться упродовж наступних 12 місяців, оскільки ні Київ, ні Москва не погодяться заморозити конфлікт.

“Умови для припинення вогню, не кажучи вже про формальне мирне врегулювання, навряд чи будуть виконані у 2023 році. Заморожування нинішніх позицій не задовольнить ні Росію, ні Україну”, – констатували у FT.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський не погодитися на припинення вогню, допоки країна не поверне території окуповані Росією від 2014 року. Водночас у FT підкреслили, що для деокупації Україні необхідна зброя, яку Захід не поспішає постачати Києву.