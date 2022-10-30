Харків

Відзавтра у Харкові та області почнуть відключати світло

30 Жовтня 2022 13:19
92
електропостачання, харків

З 31 жовтня у Харкові та області впроваджують графік відключення електроенергії.

Про це у повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7.00 до 22.00”, – написав Синєгубов.

Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області та на певних підприємствах, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси.

Очільник області закликав громадян не забувати, що війна продовжуєть та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

“У ефірі «Єдиних новин» обговорили можливий повторний наступ на Харківщину. Завдяки нашим ЗСУ, обстріли з боку росіян значно зменшилися. Але розслаблятися не варто, адже ворог своїх планів щодо України не змінив. Тому громадян просимо реагувати на сигнали тривоги. Війна триває”, – зауважив Синєгубов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
30 Жовтня 2022 09:01
168

Завдяки західній зброї Україна отримала перевагу над окупантами – NYT

30 Жовтня 2022 18:28
7

На Харківщині збили російський ударний вертоліт
30 Жовтня 2022 13:19
92

Відзавтра у Харкові та області почнуть відключати світло
30 Жовтня 2022 10:42
125

ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів
30 Жовтня 2022 09:39
50

Росіяни вивезли в’язнів з колонії Херсона і поселили туди військових, – Генштаб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур

усі думки