Відзавтра у Харкові та області почнуть відключати світло

З 31 жовтня у Харкові та області впроваджують графік відключення електроенергії.

Про це у повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7.00 до 22.00”, – написав Синєгубов.

Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області та на певних підприємствах, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси.

Очільник області закликав громадян не забувати, що війна продовжуєть та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

“У ефірі «Єдиних новин» обговорили можливий повторний наступ на Харківщину. Завдяки нашим ЗСУ, обстріли з боку росіян значно зменшилися. Але розслаблятися не варто, адже ворог своїх планів щодо України не змінив. Тому громадян просимо реагувати на сигнали тривоги. Війна триває”, – зауважив Синєгубов.