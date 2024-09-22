Відразу шість російських винищувачів увійшли в повітряний простір НАТО

Шість російських винищувачів без увімкнених транспондерів проникли в латвійський повітряний простір над акваторією Балтійського моря, повідомили в соцмережі X у суботу, 21 вересня, військово-повітряні сили Латвії.

Virs Baltijas jūras reģiona 20. un 21.septembrī tika identificēti seši 🇷🇺 lidaparāti bez lidojuma plāna un ieslēgtiem transponderiem.

🇱🇻 izvietotie #balticairpolicing 🇩🇪 iznīcinātāji #eurofighter devās lidojumā, kurā pārkāpējus brīdināja un pavadīja.#wearenato #drošasdebesis pic.twitter.com/JZ7N2veTls — Gaisa spēki (@gaisa_speki) September 21, 2024

Згідно з їхнім повідомленням, порушення було зафіксовано 20 і 21 вересня. Російські літаки не ввімкнули транспондери і не надали плану польоту, йдеться в пості. Латвія підняла в повітря винищувачі НАТО Eurofighter, які попередили російських пілотів і супроводили їх до кордону.

Як нагадує онлайн-видання Delfi, міністерство оборони Латвії посилило спостереження за повітряним простором після інциденту 7 вересня, коли в Гайгалавській волості Резекненського краю впав безпілотник Shahed.

Тоді збройні сили Латвії стежили за його наближенням, «але не ухвалили рішення ні збити безпілотник, ні підняти в повітря літаки НАТО, що викликало критику з боку громадськості», вказує Delfi.