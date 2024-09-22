Політика

Відразу шість російських винищувачів увійшли в повітряний простір НАТО
22 Вересня 2024 11:39
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літаки, нато, росія
Над районом Балтійського моря 20 і 21 вересня було ідентифіковано шість російських літаків без плану польоту та включених транспондерів / Фото ВВС Латвії

Шість російських винищувачів без увімкнених транспондерів проникли в латвійський повітряний простір над акваторією Балтійського моря, повідомили в соцмережі X у суботу, 21 вересня, військово-повітряні сили Латвії.

Згідно з їхнім повідомленням, порушення було зафіксовано 20 і 21 вересня. Російські літаки не ввімкнули транспондери і не надали плану польоту, йдеться в пості. Латвія підняла в повітря винищувачі НАТО Eurofighter, які попередили російських пілотів і супроводили їх до кордону.

Як нагадує онлайн-видання Delfi, міністерство оборони Латвії посилило спостереження за повітряним простором після інциденту 7 вересня, коли в Гайгалавській волості Резекненського краю впав безпілотник Shahed.

Тоді збройні сили Латвії стежили за його наближенням, «але не ухвалили рішення ні збити безпілотник, ні підняти в повітря літаки НАТО, що викликало критику з боку громадськості», вказує Delfi.


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