Кримінал

Відомий київський блогер отримав підозру в ухиленні від сплати понад 200 млн грн податків
16 Серпня 2024 15:39
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Правоохоронці повідомили про підозру столичному блогеру – він ухилився від сплати понад 200 млн грн податків.

В Офісі Генерального прокурора не називають ім’я підозрюваного, але ЗМІ вже дізнались, що йдеться про блогера Олександра Слобоженка.

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.

“Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку.

З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території Києва та в інших містах”, – повідомляє прокуратура.

Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Відомому українському блогеру повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків / Фото: Офіс генерального прокурора

Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.


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