Політика

“Відносини із Росією “знаходяться на високому рівні” – очільник МЗС Сербії

21 Березня 2024 18:36
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лавров, сербія
Івіца Дачич та Сергій Лавров / Reuters

Попри “численні виклики”, відносини країни із Росією “знаходяться на високому рівні” і ґрунтуються на “стратегічній співпраці”, – про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

Про це він сказав під час зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим у Москві, передає сербська державна телерадіокомпанія RTS.

Зокрема сторони обговорили двосторонні відносини, ситуацію з Косовом і міжнародні питання.

Дачич також підкреслив, що особисті стосунки двох президентів Александра Вучича та Володимира Путіна також відіграють “особливу роль у розвитку співпраці” мід державами.

За його словами, економічні відносини з Росією мають виняткове значення, особливо в сфері енергетики, і між двома країнами є угода, яка за ініціативою двох президентів діє до 2025 року.

“Ми дуже вдячні Росії за підтримку, яку вона надає нам, коли йдеться про нашу територіальну цілісність. Для нас це дуже важливо, і я хочу особисто подякувати вам за велике розуміння та підтримку в кожній ситуації, коли ми зверталися до вас за допомогою”, — сказав глава МЗС Сербії.

Він висловив вдячність за прохання Москви провести засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Косово і Метохії з нагоди 25-ї річниці початку “агресії НАТО проти Сербії”.

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що “Москва дуже цінує відносини з Белградом”.

“Ми дуже задоволені тим, як ми просуваємося, коли йдеться про торгівлю та інвестиції. Ця лінія Заходу, на чолі з США, відображена в усіх міжнародних відносинах і спрямована на зміну, перш за все, економічних міжнародних відносин. Я маю на увазі в першу чергу МВФ”, — сказав Лавров.

Він додав, що співпраця із Сербією у сфері ООН “особливо цінна”, коли йдеться про позиції, які західні політики “не хочуть чути”.

“Ми ведемо необхідну війну і будемо її продовжувати на основі принципів демократії, і більшість країн міжнародної спільноти це підтримують. Ми розраховуємо на обмін думками щодо двосторонніх відносин, нам цікаво почути вашу оцінку ситуація на Балканах”, – сказав Лавров.


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