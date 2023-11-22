Відкрито провадження у справі про банкрутство авіакомпанії МАУ

Господарський суд м. Києва у середу вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

Про це відомо з засідання суду у справі №910/16870/23.

Раніше, 31 жовтня, державний “Укрексімбанк” подав позов до Госпсуду міста Києва про визнання банкрутом компанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ).

За результатами засідання було відкрито провадження у справі про банкрутство МАУ, а також судом визнано грошові вимоги банку.

Розпорядником майна МАУ призначено арбітражного керуючого Тетяну Носенко.

Рішення має бути опубліковане 23 листопада.