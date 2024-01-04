Відкрили 9 тисяч кримінальних справ про ухилення від призову — голова МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відкрито вже 9 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилення від призову. Близько 2600 з них уже передали до суду.

Про це міністр сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

Клименко зазначає, що ініціатива кримінальних проваджень іде не від поліції, а від уповноважених працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Спочатку протокол про адмінправопорушення щодо ухилянта складає представник саме ТЦК, наголосив Клименко.

“Уже згодом, якщо ця людина починає змінювати місце проживання, ухиляється від мобілізації, від служби в ЗСУ, тоді ТЦК повідомляє про це Національній поліції, яка починає розслідування”, — пояснює очільник МВС.

Провадження відкривають за статтею 336 Кримінального кодексу України.

“Якщо іде війна, то кожен громадянин має виконати свій обов’язок або в тилу, або на фронті. І ті випадки, коли хтось намагається нелегально перетнути кордон, суспільство сприймає, м’яко кажучи, неоднозначно”, — додав урядовець.