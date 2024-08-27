Відключення світла триватимуть до стабілізації енергосистеми – Міненерго

Поки не стабілізується робота енергосистеми відключення світла триватимуть. Ситуація складна, але контрольована.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

“Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, допоки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми”, – заявила вона.

За її словами, зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об’єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до ремонтних робіт.

Однак, вона оцінює ситуацію в енергетиці як складну, але контрольовану.