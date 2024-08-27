Суспільство

Відключення світла триватимуть до стабілізації енергосистеми – Міненерго
27 Серпня 2024 11:47
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відключення, енергетика
Лампа / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Поки не стабілізується робота енергосистеми відключення світла триватимуть. Ситуація складна, але контрольована.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

“Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, допоки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми”, – заявила вона.

За її словами, зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об’єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до ремонтних робіт.

Однак, вона оцінює ситуацію в енергетиці як складну, але контрольовану.


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