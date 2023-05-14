Чи повернуть відключення світла: що кажуть у ДТЕК

В Україні можуть почати знову вимикати світло, оскільки енергетична система досі не відновилася після масованих атак Росії. Обмеження можуть повернути у холодний період, але не влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

“Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності”, – зазначив він.

За словами Сахарука, в Україні 75% теплових генерацій пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських дронових та ракетних атак. Для відновлення енергетичної системи потрібен час та значні кошти.

“12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно відновити та полагодити. Майже 4 тисячі розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які потрібні виділити. Тому можливі відключення не зараз, а взимку”, – додав він.

Сахарук підкреслив, що для уникнення відключень потрібно захистити Україну від російських атак, а також профінансувати ремонтні роботи.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах поширювалася інформації про нібито відключення світла у травні. В “Укренерго” спростували ці заяви і назвали їх фейками. Українців закликали не маніпулювати на цій темі.

При цьому експерти вважають, що влітку Україна може зіштовхнутися з дефіцитом електроенергії.