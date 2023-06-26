Відділення “Нової пошти” відкрилося у Бухаресті

«Нова пошта» вийшла на ринок Румунії, відкривши перше відділення у Бухаресті. Як повідомили в компанії, Румунія стала першою країною, у якій «Нова пошта» почала надавати послуги із доставки не тільки в Україну (як зазвичай працюють відділення Nova Post), але й у Молдову, де відділення з’явились ще у 2020 році.

Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.