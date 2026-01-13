Вантажний термінал під Харковом майже повністю знищено: “Нова пошта” про наслідки ракетного удару

Сьогодні вночі, 13 січня, російські військові завдали ракетного удару по харківському інноваційному терміналу “Нової пошти”. Є загиблі та поранені. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий.

Про це повідомила пресслужба “Нової пошти”.

Унаслідок атаки поранено чотирьох співробітників — трьох працівників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника.

Реклама

Реклама

“Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує”, — розповіли в компанії.

Загинули четверо працівників Нової пошти: двоє співробітників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.

“З клієнтами, чиї посилки були знищені, ми зв’яжемося та компенсуємо їхню вартість”, — йдеться в повідомленні.