        Події

        Четверо людей загинули внаслідок удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом

        Галина Шподарева
        13 Січня 2026 08:33
        Знищений поштовий термінал під Харковом / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Сьогодні вночі, 13 січня, російські війська завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Загинули четверо людей, є поранені.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 кв. м. У результаті атаки загинули четверо людей, ще шестеро постраждали. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких деблокували з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі. 

        Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, спочатку по терміналу вдарили двома ракетами, після чого — чотирма ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що під час атаки були застосовані ракети типу “Іскандер-М” та БпЛА типу “Герань-2”.

        Крім того, задокументовано пошкодження двох АЗС. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

        Наслідки удару по “Новій пошті” у передмісті Харкова / Фото: Харківська обласна прокуратура, ДСНС

