Четверо людей загинули внаслідок удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом

Сьогодні вночі, 13 січня, російські війська завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Загинули четверо людей, є поранені.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 кв. м. У результаті атаки загинули четверо людей, ще шестеро постраждали. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких деблокували з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, спочатку по терміналу вдарили двома ракетами, після чого — чотирма ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що під час атаки були застосовані ракети типу “Іскандер-М” та БпЛА типу “Герань-2”.

Крім того, задокументовано пошкодження двох АЗС. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.