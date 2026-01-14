        Події

        На Харківщині рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару по поштовому терміналу

        Віктор Алєксєєв
        14 Січня 2026 17:08
        читать на русском →

        У Харківській області рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки ворожого комбінованого удару по поштовому терміналу, який зазнав значних руйнувань 13 січня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

        13 січня російські війська завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Загинули четверо людей / Фото ДСНС

        Аварійно-відновлювальні роботи проводять підрозділи Харківського гарнізону ДСНС спільно з приданими силами з інших регіонів України. На території об’єкта фахівці та верхолази за допомогою спеціальної техніки здійснюють демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій, розчищають завали та усувають небезпечні елементи, які можуть становити загрозу для персоналу та подальших відновлювальних робіт.

        До ліквідації наслідків обстрілу залучено 34 рятувальники та 11 одиниць інженерної й спеціальної техніки ДСНС. Роботи тривають.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини