На Харківщині рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару по поштовому терміналу

У Харківській області рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки ворожого комбінованого удару по поштовому терміналу, який зазнав значних руйнувань 13 січня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

13 січня російські війська завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Загинули четверо людей / Фото ДСНС

Аварійно-відновлювальні роботи проводять підрозділи Харківського гарнізону ДСНС спільно з приданими силами з інших регіонів України. На території об’єкта фахівці та верхолази за допомогою спеціальної техніки здійснюють демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій, розчищають завали та усувають небезпечні елементи, які можуть становити загрозу для персоналу та подальших відновлювальних робіт.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено 34 рятувальники та 11 одиниць інженерної й спеціальної техніки ДСНС. Роботи тривають.

