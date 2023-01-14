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Відбиті атаки окупантів і викрадення цивільних: головне з Генштабу

14 Січня 2023 09:37
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генштаб

Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

Окупанти і надалі намагаються захопити Донецьку область в межах адміністративного кордону та продовжують наступати на Бахмутському напрямку, повідомляють у Генштабі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка – Сумської та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам’янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Херсонському напрямку обстрілів зазнали Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

Окупанти посилюють контрдиверсійні заходи та терор цивільних на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області, росіяни перевіряють телефони місцевих мешканців на наявність фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року було затримано та вивезено у невідомому напрямку 3 цивільних осіб.


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