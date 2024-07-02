Суспільство

Від ворожих обстрілів Херсону загинула жінка
2 Липня 2024 13:26
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Внаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали восьмеро людей, одна жінка загинула.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Через нещодавні російські обстріли Херсона постраждали восьмеро людей.

На жаль, російська армія вбила 54-річну жінку. Мої співчуття рідним та близьким… “.

За словами Прокудіна, у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами. 

У Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків.

У 80-річного потерпілого – контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкові травми.

Ще двоє потерпілих – 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.

Усі поранені – під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу, зазначив очільник області.


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