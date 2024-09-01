Економіка

Від сьогодні клієнт може відмовитись від отримання зношених банкнот у рамках послуги “готівка на касі”
1 Вересня 2024 11:12
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гроші, нбу
Ілюстративне фото / Фото УНІАН

Від сьогодні, з 1 вересня, в Україні почали діяти нові правила видачі готівки на касах супермаркетів. Тепер покупці можуть відмовитися від отримання банкнот та монет, які перебувають у поганому стані, а касирам заборонено видавати такі гроші у рамках послуги «готівка на касі». Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що гроші, які надаються покупцям, повинні бути придатними для обігу та не викликати сумнівів щодо їх справжності та платіжності. Натомість пошкоджені банкноти мають вилучатися з обігу та передаватися банкам разом з іншою виручкою.

Це означає, що відтепер кожен покупець має право вимагати готівку належної якості на касах супермаркетів. Якщо покупець отримає зношені банкноти, він може відмовитися від них, а касир зобов’язаний їх замінити.

При цьому касир не може відмовити в обміні грошей, якщо ж касир порушує ці правила, то покупець може подати скаргу на дії касира.


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