Від сьогодні клієнт може відмовитись від отримання зношених банкнот у рамках послуги “готівка на касі”

Від сьогодні, з 1 вересня, в Україні почали діяти нові правила видачі готівки на касах супермаркетів. Тепер покупці можуть відмовитися від отримання банкнот та монет, які перебувають у поганому стані, а касирам заборонено видавати такі гроші у рамках послуги «готівка на касі». Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що гроші, які надаються покупцям, повинні бути придатними для обігу та не викликати сумнівів щодо їх справжності та платіжності. Натомість пошкоджені банкноти мають вилучатися з обігу та передаватися банкам разом з іншою виручкою.

Це означає, що відтепер кожен покупець має право вимагати готівку належної якості на касах супермаркетів. Якщо покупець отримає зношені банкноти, він може відмовитися від них, а касир зобов’язаний їх замінити.

При цьому касир не може відмовити в обміні грошей, якщо ж касир порушує ці правила, то покупець може подати скаргу на дії касира.