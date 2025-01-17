Верховний суд США підтримав закон, що дозволяє заборонити TikTok, якщо його власником залишиться китайська ByteDance

Верховний суд США відмовився скасувати закон, який дає змогу заборонити використання соцмережі TikTok у країні, якщо її не виділять із китайської компанії ByteDance, яка нею володіє.

Закон має набути чинності 19 січня – за день до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. CNN зазначає, що документ не передбачає обов’язкового негайного блокування.

Закон ухвалила палата представників конгресу США навесні 2024 року. Конгресмени визнали, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може змусити ByteDance передавати йому дані американських користувачів. У квітні документ підписав президент США Джо Байден.

Ще до виборів Трамп заявляв, що “врятує TikTok”. Наприкінці грудня, уже будучи обраним президентом, він закликав Верховний суд перенести остаточну дату продажу, щоб дати його новій адміністрації “можливість домогтися політичного розв’язання питань, що викликають суперечку в цій справі”.