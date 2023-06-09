Верховний суд Нідерландів: “Скіфське золото” належить Україні

Верховний суд Нідерландів сьогодні, 9 червня, підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердаму від жовтня 2021 року щодо «скіфського золота». Скарби потрібно передати Україні, пише Петр и Мазепа.

У суді нагадали, що спір стосується повернення археологічних об’єктів та музейних експонатів, які Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав у оренду від Кримських музеїв для експозиції з лютого по серпень 2014 року.

Але після початку експозиції рф окупувала Крим та спробувала через окупаційну владу музеїв Криму повернути ці скарби на півострів. Хоча договір про оренду експонатів передбачав дозвіл Міністерства культури України й враховував українське законодавство.

Рішення Апеляційного суду було ще у 2021 році, але окупаційна влада від імені музеїв Криму подала касаційну скаргу до Верховного суду. Тепер Верховний суд виніс своє рішення – судова тяганина завершилася.

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі має передати мистецькі цінності державі України, а не музеям Криму.

Всього у колекції 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже 1,5 мільйона євро.