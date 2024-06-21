Суспільство

“Скіфське золото” експонуватимуть у київському музеї до деокупації Криму, – Мінкульт
21 Червня 2024 15:21
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крим, скіфське золото
"Скіфське золото" / Фото: Міністерство культури та інформаційної

З 5 липня Скарбниці Національного музею історії України відкриють виставку “Скарби Криму. Повернення”.

В експозиції представлять понад пів тисячі експонатів відомих як “скіфське золото”, які вдалося повернути в Україну з Нідерландів після майже 10 років судів, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Відвідувачі виставки матимуть можливість побачити 565 унікальних артефактів. Це — давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські й готські речі, знайдені впродовж 19–21 ст. під час археологічних досліджень Криму.

Експозиція стане постійною у стінах Національного музею історії України і триватиме до остаточної деокупації Криму, після чого колекцію планують перемістити на територію півострова.

“Скарби Криму. Повернення” — це потужна перемога в боротьбі за культурну спадщину України, свідчення нашої тисячолітньої історії, що розкривається через культури багатьох народів, та утвердження верховенства права”, — зазначили в Мінкульті.

Виставка “Скарби Криму. Повернення” у Скарбниці Нацмузею історії України працюватиме з 5 липня (10:00 – 18:00) за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9.


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