У Скарбниці Національного музею історії України презентували “скіфське золото”

У Києво-Печерській лаврі показали артефакти з колекції “Крим: золото й таємниці Чорного моря”. З 2014 року так зване “Скіфське золото” знаходилося в Музеї Алларда Пірсона у Нідерландах.

До моменту деокупації Криму “Скіфське золото” тимчасово зберігатиметься у Скарбниці, що розташована на території Києво-Печерської лаври. Проте у МКІП не повідомляють, чи це відповідає вимогам воєнного часу. Адже до того повідомлялось, що усі цінності з київських музеїв евакуйовані.

Захід на території Києво-Печерської лаври відкривав виконувач обов’язків Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він подякував дипломатам, юристам, культурним діячам та правоохоронцям, які долучилися до повернення артефактів.

“Вдячні світовій спільноті, яка солідарна з Україною. Дякую всім причетним до цієї місії – повернення української культури. Дякую МЗС, Міністерству юстиції, Посольству Королівства Нідерланди в Україні, СБУ, усім, хто був в єдиній команді, яка працювала на результат. Повернення колекції, яка по праву належить Україні, має стати початком повернення викрадених росією артефактів та частиною майбутньої репарації країни–агресора”, – сказав Карандєєв.

На презентації були Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Єннес де Мол.

Еміне Джапарова наголосила, що українська делегація гідно проявила себе на судових засіданнях і врешті рішення суду було на боці України.

Разом з працівниками Музею історії України вони відкрили один з боксів, в якому перебувала частина експонатів.

“Національне культурне надбання повернулося до свого власника. Україна з 2014 року тримає фронт оборони та здійснює наступ на юридичному фронті. Ця справа, це рішення – знакове з точки зору встановлення юридичних фактів. Попри абсурдність доводів росії, був встановлений факт того, що росія хотіла встановити те, що суверенітет України не поширюється на території України. В результаті ми маємо рішення, яке свідчить, що Крим – це Україна. Завдяки спільній роботі усіх органів, ми домоглися рішення на нашу користь. Щира вдячність Нідерландам за послідовну підтримку України”, – сказала Ірина Мудра.