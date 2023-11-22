Золото скіфів повернуть до України

Міністерство культури й інформаційної політики України та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовилися про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ.

Про це повідомило Міністерство культури й інформаційної політики України

Документ підписали т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ “Центральний музей Тавриди”, “Керченський історико-культурний заповідник”, “Бахчисарайський історико-культурний заповідник” та Національного заповідника “Херсонес Таврійський”.

З 2014 року вони експонувалися на виставці “Крим – золотий острів у Чорному морі” у Нідерландах.

“Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як “скіфське золото”, додому в Україну”.

Керівник Мінкульту висловив вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.

“Дякуємо партнерам з Міністерства юстиції, МЗС України, юридичним радникам “Bergh Stoop & Sanders N.V.” та Посольству України в Нідерландах за державну позицію та професійний супровід справи, а також Національному музею історії України за сприяння процесу”, – зазначив Карандєєв.

“Розвиваємо культурну дипломатію разом та повертаємо українські культурні скарби”, – додав виконувач обовʼязків очільника МКІП.