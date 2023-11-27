Суспільство

“Скіфське золото” повернулося в Україну

27 Листопада 2023 15:25
читать на русском →
скіфське золото

Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці “Крим: золото й таємниці Чорного моря” в Амстердамі, повернулися до України.

Про це повідомляє Національний музей історії України.

“Скіфське золото” повернули після десяти років судових процесів в Нідерландах.

Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.

Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук відзначив: “Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити”.

На початку 2014 року колекцію “скіфського золота” з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму Росію, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію – 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення про передачу “скіфського золота” Україні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Листопада 2023 16:39

WSJ: Путін хоче перетворити перевагу в живій силі та боєприпасах у прогрес на полі бою
27 Листопада 2023 15:25

“Скіфське золото” повернулося в Україну
27 Листопада 2023 13:08

На Мелітопольщині сили спротиву підірвали автомобіль кадирівських бойовиків
27 Листопада 2023 09:15

В Україні продовжує вирувати негода
27 Листопада 2023 07:06

Окупанти захопили частину промзони в Авдіївці – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки