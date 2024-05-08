Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 11 серпня 

Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня 2024 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

“Парламент затвердив указ президента №11234 про продовження дії воєнного стану. За − 339. З 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року”.

Також Рада 336 голосами затвердила указ президента №11235 про продовження мобілізації до 11 серпня.

Железняк нагадав, що це було вже одинадцяте голосування парламенту за продовження дії воєнного стану і за продовження мобілізації.