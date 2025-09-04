Верховна Рада підтримала повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ

Сьогодні, 4 вересня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13260, який фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини чи місця служби під час воєнного стану. “За” проголосували 277 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

Законопроєкт №13260 пропонує виключити з ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу про поняття військового кримінального правопорушення пом’якшувальну норму, яка звільняє від відповідальності за перше вчинене СЗЧ чи дезертирство.

Також пропонують додати до кількох статей Кримінально-процесуального кодексу нові пункти, які врегулюють умови та порядок звільнення військовослужбовців ЗСУ від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Нагадаємо, 30 серпня сплив термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Як раніше повідомляли в ДБР, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.