Вечір боксу Усик – Ф’юрі скасовано

Організатори бою Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі офіційно скасували вечір боксу, призначений на 17 лютого в Ер-Ріяді, та перенесли його на невизначений термін.

Це означає, що заміни Тайсона Ф’юрі на іншого боксера не буде. Хоча раніше очікувалося, що Тайсона замінить хорват Філіп Хргович, перший номер рейтингу IBF та обов’язковий претендент за цією версією.

Нова дату шоу боксу в Саудівській Аравії буде визначена залежно від термінів відновлення британського боксера.

Поєдинок Усика та Ф’юрі був призначений на 17 лютого в Саудівській Аравії. Після травми Тайсона Ф’юрі нову дату проведення поєдинку поки що не названо.