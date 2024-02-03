Спорт

Вечір боксу Усик – Ф’юрі скасовано

3 Лютого 2024 14:16
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бокс, усик
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото Getty Images

Організатори бою Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі офіційно скасували вечір боксу, призначений на 17 лютого в Ер-Ріяді, та перенесли його на невизначений термін.

Це означає, що заміни Тайсона Ф’юрі на іншого боксера не буде. Хоча раніше очікувалося, що Тайсона замінить хорват Філіп Хргович, перший номер рейтингу IBF та обов’язковий претендент за цією версією.

Нова дату шоу боксу в Саудівській Аравії буде визначена залежно від термінів відновлення британського боксера.

Поєдинок Усика та Ф’юрі був призначений на 17 лютого в Саудівській Аравії. Після травми Тайсона Ф’юрі нову дату проведення поєдинку поки що не названо.


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Вечір боксу Усик – Ф’юрі скасовано
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