Вдалося зменшити обсяг відключень світла для трьох областей, — Міненерго

Станом на 13:00 10 жовтня енергетикам вдалося покращити стан енергосистеми для споживачів у трьох областях. Зменшено обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.

Про це повідомили в Міненерго.

Відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики тривають у кожному регіоні, який постраждав.

Аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.

Також, за даними ДТЕК, енергетики повернули світло 270 тисячам киян.

“В першу чергу ми відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури: транспорту, водоканалізаційних господарств, медичних та освітніх закладів”, – йдеться в повідомленні.