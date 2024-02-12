Кримінал

Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: затримані підлітки, які вже потрапляли у кримінал

12 Лютого 2024 15:53
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німеччина, вбивство
Український баскетболіст Володимир Єрмаков / Фото з соцмереж

У Німеччині затримали двох підлітків за підозрою у смертельному нападі з ножем на 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Про це повідомила поліція німецького міста Ессен.

Як зазначається, близько 20:15 10 лютого на автобусній зупинці у місті Обергаузен виникла сварка між двома групами молоді. Спершу молодики словесно посварилися в автобусі дорогою в центр міста. Та коли вони зійшли з автобуса на Віллі-Брандт-Плац, суперечка переросла у фізичну сутичку.

За попередніми даними поліції, під час сутички використовувався ніж. Всього серйозно постраждали четверо молодих людей. Двоє українських підлітків 17 та 18 років із Дюссельдорфа отримали тяжкі травми. 17-річний Володимир невдовзі помер під час екстреної операції. Одноклубник Володимира Артем Козаченко вижив.

Ще двоє підлітків — 14-річний сирієць з Гельзенкірхена та 13-річна німецька ліванка з Оберхаузена — також отримали серйозні поранення у результаті сутичок. Усіх постраждалих доставили до лікарень.

Поліція зазначає, що спочатку підозрювані нападники втекли з місця злочину непоміченими. Рано-вранці слідчим вдалося встановити особи двох молодиків. Це 15-річний німець-турок із Гельзенкірхена та 14-річний німець-грек із Герне. Обидва вже потрапили у серйозні кримінальні справи. Їм оголосили про підозру та тимчасово затримали їх за місцем проживання.

Після проведення розслідування прокуратура Ессена подала заяву на арешт 15-річного підлітка з Гельзенкірхена за ненавмисне вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

Як пише Bild, 15-річний нападник завдав двом українцям загалом дев’ять ударів ножем у грудну клітку та живіт.

Водночас 14-річного німця-грека із Герне передали його законним опікунам, оскільки висунута йому підозра остаточно не підтвердилася. Наразі розслідування продовжується.


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