Вбивцю зі штату Мен знайдено мертвим

Чоловік, підозрюваний у вбивстві 18 людей у місті Льюїстон в американському штаті Мен, знайдений мертвим після трьох днів пошуків, повідомляє поліція.

“Підозрюваний у стрільбі, що сталася в середу ввечері, знайдений, він помер”, – йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Андроскоггін.

За даними CNN, тіло 40-річного Роберта Карда було знайдено поряд із центром з переробки сміття. Як повідомляють джерела видання в поліції, він міг накласти на себе руки.

Співрозмовники CNN також повідомили, що в будинку, пов’язаному з підозрюваним, було знайдено записку, в якій йшлося про самогубство. Вона була адресована синові Карда. У будинку також було знайдено мобільний телефон підозрюваного.

На прес-конференції в мерії Льюїстона губернатор штату Мен Джанет Міллс повідомила, що тіло загиблого було знайдено в Лісбоні, недалеко від місця стрілянини.

“Сьогодні я зітхнула з полегшенням, знаючи, що Роберт Кард не становитиме ні для кого загрози”, – сказала вона.

Начальник поліції Льюїстона Девід Сент-П’єр додав, що роботу правоохоронних органів на цьому не закінчено.

У поліції кажуть, що багато подробиць не розголошуються, оскільки влада хоче спочатку поговорити з сім’ями жертв.