Суспільство

Вартість Twitter впала на понад 70% після покупки Маском і зміни назви на X

3 Січня 2024 16:33
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Twitter, Ілон Маск

Вартість соцмережі X, відомої раніше як Twitter, знизилася на 71% після того, як компанію купив американський мільярдер Ілон Маск і змінив її назву.

Про це повідомляє Axios з посиланням на оцінки зовнішнього інвестора — фонду Fidelity, який володіє часткою у X Holdings.

Як зазначається, Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні 2022 року та перейменував платформу в X у липні 2023 року.

За оцінками Fidelity, вартість X на кінець листопада 2023 року становила близько 12,5 мільярда доларів. Водночас кількість щомісячних користувачів впала на 15% за перший рік правління американського мільярдера.

Відповідні втрати пов’язують із занепокоєнням щодо зростання ненависті на платформі, відсутності модерації та бойкотом від великих рекламодавців з листопада 2023 року.


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