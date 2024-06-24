Суспільство

Вантажівка зіткнулася з маршруткою у Кривому Розі: є 22 постраждалих
24 Червня 2024 09:27
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дтп, кривий ріг
Фото: ДСНС

24 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. У результаті аварії травмувалися 21 пасажир і водій маршрутки.

Про це інформує ДСНС Дніпропетровщини.

Зазначається, що ДТП сталася на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району міста Кривий Ріг.

Рятувальники прибули до місця події і встановили, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та мікроавтобуса “ГАЗель”. 

У результаті аварії 21 пасажир та водій маршрутного транспортного засобу отримали травми. Їх направили до лікарні для обстеження. 

До робіт було залучено 6 рятувальників та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки управління ДСНС України в області. 


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