Вантажівка зіткнулася з маршруткою у Кривому Розі: є 22 постраждалих

24 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. У результаті аварії травмувалися 21 пасажир і водій маршрутки.

Про це інформує ДСНС Дніпропетровщини.



Зазначається, що ДТП сталася на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району міста Кривий Ріг.

Рятувальники прибули до місця події і встановили, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та мікроавтобуса “ГАЗель”.

У результаті аварії 21 пасажир та водій маршрутного транспортного засобу отримали травми. Їх направили до лікарні для обстеження.

До робіт було залучено 6 рятувальників та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки управління ДСНС України в області.

