“Валя-півстакана” пропонує Україні сісти за стіл переговорів

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко (відома у комсомольских колах 80-х років минулого століття як “Валя-півстакана”) запропонувала делегації України на майданчику “парламентської двадцятки” в Індонезії негайно сісти за стіл переговорів.

“Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості”, – сказала Матвієнко, виступаючи в четвер на засіданні парламентської G20.

За її словами, Росія готова до переговорів щодо врегулювання внутрішньоукраїнської кризи і виступає за її мирне політичне рішення. “Ми за переговори, діалог, мирне політичне вирішення цієї кризи. Давайте домовлятися та сідати за стіл переговорів”, – сказала Матвієнко.