Вагнерівці становлять “колосальну небезпеку” для країн НАТО -експерт

Український політик та дипломат Роман Безсмертний вважає, що рівень загрози з боку “вагнерівців” для країн НАТО, зокрема Польщі та країн Балтії, є колосальний.

Таку думку він висловив в інтерв’ю ТСН.ua.

“Треба дуже серйозно відноситися до диверсійно-розвідувальних операцій, які будуть проводитися “вагнерівцями”. Треба розуміти, що це “дика дивізія”. Це в більшості кримінальні злочинці, які здатні на все. Тому мінімум диверсійно-розвідувальна робота. Наступне – це проведення серйозних військових операціх на рівні розвідки боєм. Є можливим. Більше того, в оборонній концепції НАТО розраховано прийняття першого бою, поки підходять резерви. Про це більше розмов, ніж наявного ресурсу, бо мобілізаційні ресурси, плани, які були ухвалені на Мадрицькому саміті НАТО, вони виконані десь приблизно на три чверті”, – зауважив він.

Безсмертний розповів, що підрозділи сил НАТО, які зараз перебувають у Польщі та Литві, Латвії і Естонії, технічно забезпечені на рівні мінімуму.

“Звідси треба розуміти, що ця “дика дивізія”, яка офіційно має до 7 тис, плюс 7 тисяч, які невідомо де розчинилися. Це не такий уже малий підрозділ”, – наголосив він.

Експерт вважає, що польські високопосадовці розуміють, що законтрактовані ресурси НАТО у їхню країну почнуть надходити із середини наступного року. Відтак, на сьогодні є цілий ряд проблем, які прийдеться вирішувати Альянсу.

“Потрібно формувати силову відповідь, бо дипломатична – уже не здатна зупинити московського “фюрера”, – наголосив Безсмертний.