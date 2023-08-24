Вагнерівці покидають територію Білорусі

Українські прикордонники та розвідка фіксують відтік російських найманців з території Білорусі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік “вагнерівців” з РБ. У ДПСУ прогнозують, що після новин з РФ про загибель ватажка ПВК Євгенія Пригожина, він може посилитися.

“Ми фіксуємо, що кількість представників “ПВК Вагнер” в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.

А зважаючи на вчорашню подію в Росії, то подальше перебування “вагнерівців” у Білорусі взагалі може бути під великим питанням.

Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців”.