Суспільство

Вагнерівці покидають територію Білорусі

24 Серпня 2023 16:59
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вагнер, білорусь

Українські прикордонники та розвідка фіксують відтік російських найманців з території Білорусі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік “вагнерівців” з РБ. У ДПСУ прогнозують, що після новин з РФ про загибель ватажка ПВК Євгенія Пригожина, він може посилитися.

“Ми фіксуємо, що кількість представників “ПВК Вагнер” в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня.  Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.

А зважаючи на вчорашню подію в Росії, то подальше перебування “вагнерівців” у Білорусі взагалі може бути під великим питанням.

Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців”.


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