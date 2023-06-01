Політика

“Вагнер” каже, що готовий “поговорити” з чеченцями

1 Червня 2023 20:34
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пвк, кадиров, пригожин

У Росії триває публічне з’ясування відносин між «вагнерівцями» та «кадировцями».

Близький до ПВК «Вагнер» ТГ-канал опублікував офіційну відповідь командира ПВК Дмитра «Вагнера» Уткіна голові парламенту Чечні Магомеду Даудову.

«Ми вже перебуваємо у Третьій світовій війні. І у зв’язку з теперішніми подіями повністю згоден — певних громадян потрібно ставити до стінки, за ту ганьбу, яку маємо».

«У ПВК “Вагнер” ніколи не було, немає і не буде панічних настроїв. Будь-які проблеми, які виникають, ми вирішуємо доступними нам способами, які не суперечать Законам РФ та Конституції».

«Звідки взялася така фамільярність, хто давав вам право звертатися (до Пригожина) на «ти» і «Женя»».

«Літаки, вертольоти, СЗО від вас ми особисто не отримували».

«(Поговорити) завжди готові. Тим більше, що один одного знаємо ще з 1-ї та 2-ї війни у Чечні».

Раніше на Пригожина обрушилися з критикою голова парламенту Чечні Магомед Даудов та депутат Держдуми Адам Делімханов.

Даудов у 1-у чеченську війну воював проти Росії і перейшов на бік РФ на початку 2-ї Чеченської.


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