Поплічники Кадирова синхронно накинулися з критикою на Пригожина

Почався жорсткий “наїзд” соратників Кадирова на куратора ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

На нього обрушилися з критикою голова парламенту Чечні Магомед Даудов та депутат Держдуми Адам Делімханов.

Безпосереднім приводом стала заява Пригожина про те, що йому невідомо, чим на фронті займається підрозділ Кадирова “Ахмат”.

Але критика стосувалася риторики Пригожина, який регулярно піддає критиці дії російської влади та армії в Україні.

“У своїх заявах ти завжди натякаєш, що когось треба розстріляти. За такі слова у Другу світову війну одразу поставили б до стінки. Мені не зрозуміло, чого ти домагаєшся. Не забувай, Женю, завдяки кому у тебе приватна військова компанія, літаки, гелікоптери, 50 тисяч бійців… Якщо ти продовжуватимеш у тому ж руслі, то нічого хорошого з цього не вийде”, – заявив голова парламенту Чечні.

“Скинь свою локацію. У будь-який час, у будь-якому місці, як чоловік чоловікові висловимо одне одному те, що є”, – додав Даудов.

Слідом за ним і депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов запропонував куратору ПВК “віч-на-віч вирішити будь-яке питання”.

“Женя, ти не розумієш, чим займається підрозділ “Ахмат”, ти не повинен розуміти. Якщо тобі щось незрозуміло, ти будь-коли можеш зв’язатися, позначити місце і час, ми тобі пояснимо – це раз. По-друге, ти став уже блогером і на весь світ кричиш і кричиш, що у вас тільки проблеми, що немає боєприпасів та іншого… Ми всі знаємо, скільки людей поклали у напрямку Бахмута за 7—8 місяців, де ти був керівником (йдеться про дуже високі втрати серед «вагнерівців» під час штурму міста). Тому досить тобі базікати, волати, кричати. Говори місце, де побачимося, і ми віч-на-віч будь-яке питання вирішимо», – заявив Делімханов.