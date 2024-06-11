Суспільство

В ЗСУ презентували новий рід військ – Сили безпілотних систем
11 Червня 2024 20:13
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армія
Скриншот з відеопрезинтації Сил безпілотних систем

11 червня у Києві представники Збройних сил та Міністерства оборони презентували Сили безпілотних систем — новий для світових армій рід військ. Символом нового роду військ стала ластівка.

Як йдеться у повідомленні Міноборони,  Україна є першою країною у світі, яка вже завершує комплектування такого роду військ.

“У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти рф. Цю перемогу ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості та завдяки тому, що ви робите, аби захистити життя та здоровʼя наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі — роботів і безпілотні системи”, – розповів на презентації перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, ці війська дозволять у подальшому наносити ураження противнику на всю можливу глибину: “від наших бойових порядків і аж до Уралу”.

Водночас новопризначений командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський зазначив, що Україна вивчає досвід сучасної війни.

“Ми показали сьогодні усьому світу, що Україна відійшла від консервативного підходу. Сьогодні ми створили прецедент. Таким чином, ми готові диктувати правила цієї війни для подальших успіхів”, – сказав він. 

Символом нового роду військ стала ластівка, створена нейромережею. За задумом командування, ластівка є одним з найшанованіших символів в українській культурі, який означає звістку про перемогу.

Сили безпілотних систем також представили свій офіційний сайт. На ньому розміщена інформація про новий рід військ, коротка біографія його Командувача Вадима Сухаревського та анкета для охочих приєднатися.


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