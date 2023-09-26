В Єврокомісії вважають X найбільшим джерелом російської дезінформації

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова заявила, що X, який донедавна називався Twitter, є платформою з найбільшим співвідношенням неправдивих публікацій про війну росії з Україною.

Про це вона розповіла під час зустрічі з підписантами Кодексу практики щодо дезінформації в Брюсселі.

Кодекс підписали 44 компанії, включно з такими гігантами, як Facebook, Google, YouTube, TikTok та LinkedIn.

Натомість X, коли він ще називався Twitter, вийшов із добровільного Кодексу в травні цього року, повідомляв тоді комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Йоурова на зустрічі з підписантами Кодексу наголосила, що «ризик дезінформації є особливо серйозним» через війну росії проти України та напередодні виборів до Європейського парламенту в 2024 році.

«російська держава вступила у війну ідей, щоб забруднити наш інформаційний простір напівправдою та брехнею, щоб створити хибний образ, що демократія нічим не краща за автократію», — зазначила вона.

Йоурова додала, що Єврокомісія отримала звіти від підписантів, кожен з яких має понад 200 сторінок. У ньому соціальні платформи розповіли, як відстежували та боролися з дезінформацією про війну росії в Україні.

Наприклад, Google повідомив, що з січня по квітень 2023 року YouTube закрив понад 400 каналів, залучених до скоординованих операцій впливу, пов’язаних з «Агентством інтернет-досліджень» (IRA), спонсорованим російською державою.

Meta заявила про розширення партнерства з перевірки фактів до 26 організацій, які охоплюють 22 мови в ЄС, серед яких тепер також є чеська та словацька.

Зусилля TikTok із перевірки фактів охоплюють російську, українську, білоруську та 17 європейських мов. Це стало можливим, зокрема, завдяки партнерству з Reuters. У цьому контексті було перевірено 832 відео, пов’язаних із війною, з яких 211 видалено.

У Microsoft зазначили, що виявили у своїй пошуковій системі Bing Search майже 800 тисяч пошукових запитів, пов’язаних із війною.

Водночас віцепрезидентка ЄК заявила, що X, який вийшов з угоди, є платформою з найбільшим відсотком публікацій із неправдивою або дезінформацією.